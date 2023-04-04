В Симферополе 19 человек тушили крупный пожар в авторемонтном помещении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 3 апреля, в Симферополе произошел крупный пожар в авторемонтном помещении, огонь тушили 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Инцидент произошел в 20.39 на улице Буденного. В смотровой яме авторемонтного помещения загорелись горячие жидкости. При этом имелась угроза распространения пожара. Огонь удалось потушить в 21.38. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На месте происшествия работали 19 человек и восемь единиц техники. О причинах пожара не сообщается.