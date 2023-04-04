За неделю крымчане перевели мошенникам более 6,5 млн рублей

36 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности более 5 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 27 марта по 2 апреля телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 6,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 27 марта по 2 апреля полицейскими зарегистрировано 63 заявления граждан, попавших на уловки дистанционных мошенников, общая сумма ущерба составила 6 млн 591 тыс. рублей, – говорится в сообщении.

Так, 36 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности более 5 млн рублей. 21 факт мошенничества связан с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей – граждане лишились более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Почти 65 тысяч рублей ушло со счетов крымчан после скачивания сторонних приложений и после перехода по ссылкам от неизвестных источников (6 фактов).

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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