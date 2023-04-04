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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 7:52

Крымчанину дали полтора года за смерть раздавленного КамАЗом человека

Грузовик без водителя наехал на мужчину
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Белогорском районе 44-летнего жителя Феодосии признали виновным в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как рассказали в надзорном ведомстве, трагедия произошла в конце октября 2021 года. Крымчанин ехал за рулем КамАЗа. Он остановил машину в районе села Тургенево. При этом мужчина никак не предотвратил самопроизвольное движение грузовика и покинул место водителя.

– После этого транспортное средство покатилось вперед и совершило наезд на стоящего около задней части кузова грузового самосвала мужчину, – рассказали в прокуратуре.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте. Водителя КамАЗа приговорили к 1,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили прав на аналогичный срок.