Аксенов заявил о необходимости возмездия за гибель Владлена Татарского

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости возмездия за гибель военного корреспондента Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

– Украиной сегодня управляет террористическая хунта. Для достижения своих целей они используют любые средства, активно вербуют женщин, – подчеркнул глава республики.

Аксенов напомнил, что женщины совершили теракты, в результате которых погибли дочь российского политолога и философа Александра Дугина Дарья, а также Владлен Татарский.

– Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Максима, он был настоящим русским патриотом, – написал Аксенов.

Глава Крыма напомнил, что указом президента России Владимира Путина военкор был посмертно награжден орденом Мужества. Аксенов также подчеркнул, что теракты готовят серьезно, и это происходит не без участия США.

– Считаю, что решать проблему украинского терроризма надо радикально. Террористический режим должен уйти в прошлое, других вариантов нет. Иначе волну террора не остановить. Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе. Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным, – заявил глава Крыма.

Напомним, Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческую встречу. Судя по видеозаписям с мероприятия, взорвалась статуэтка, которую военкору подарила 26-летняя Дарья Трепова. Ее объявили в розыск и задержали. Трепова подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал. Сначала было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем переквалифицировали на более тяжкую статью – «Теракт».

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что убийство военкора спланировали украинские спецслужбы. К этому преступлению привлекли агентуру из числа сторонников ФБК – экстремистской организации, запрещенной на территории РФ, признанной иностранным агентом.