В покосе травы в Симферополе ежедневно задействованы 70 человек

Фото: администрация Симферополя

70 человек ежедневно задействованы в покосе травы в Симферополе, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу администрации города.

– Работы проводит муниципальное учреждение «Город» и подрядная организация. <…> Суммарно с рабочими подрядных организаций задействовано 70 косильщиков травы, – пишет агентство.

Работы стартовали 15 марта. На сегодняшний день выкошена трава на основных проездных территориях: улицы 60 лет Октября, Русская, Батурина, Спера, Калинина, Гоголя, Екатерининская, Киевская, Беспалова, проспекты Кирова и Победы. Сейчас покос осуществляется по улицам Мате Залки, Маршала Жукова, Лермонтова, Куйбышева, Кечкеметской.

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