Николай Лукашенко назначен министром транспорта Республики Крым

Фото: mtrans.rk.gov.ru

Николай Лукашенко назначен министром транспорта Крыма. Соответствующий указ подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов, документ опубликован на сайте правительства РК.

– Назначить Лукашенко Николая Николаевича на государственную должность Республики Крым - министра транспорта Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, – говорится в сообщении.

До этого Лукашенко занимал пост первого замминистра транспорта Крыма.

Предыдущий глава Минтранса РК Евгений Исаков покинул пост в сентябре 2021 года. В этой должности он проработал чуть больше года.

​СПРАВКА КП

Николай Лукашенко родился 1 мая 1987 года в Симферополе. В 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Трудовую деятельность начал в 2011 году учителем информатики Кукушкинской школы Раздольненского района.

С июля 2011 года по 2014 год - главный специалист отдела развития автомобильных дорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог, главный специалист отдела по организации автомобильных перевозок управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог Республиканского комитета Автономной Республики Крым по транспорту и связи.

С 2014 года по 2020 год - заведующий отделом по организации и развитию перевозок на транспорте управления по организации и развитию перевозок на транспорте, начальник управления по организации и развитию перевозок на транспорте Минтранса Республики Крым.

С декабря 2020 года по июнь 2022 года был заместителем министра транспорта Республики Крым. С июня 2022 – первый заместитель министра транспорта Крыма.

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​СПРАВКА КП

Николай Лукашенко родился 1 мая 1987 года в Симферополе. В 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Трудовую деятельность начал в 2011 году учителем информатики Кукушкинской школы Раздольненского района.

С июля 2011 года по 2014 год - главный специалист отдела развития автомобильных дорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог, главный специалист отдела по организации автомобильных перевозок управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог Республиканского комитета Автономной Республики Крым по транспорту и связи.

С 2014 года по 2020 год - заведующий отделом по организации и развитию перевозок на транспорте управления по организации и развитию перевозок на транспорте, начальник управления по организации и развитию перевозок на транспорте Минтранса Республики Крым.

С декабря 2020 года по июнь 2022 года был заместителем министра транспорта Республики Крым. С июня 2022 – первый заместитель министра транспорта Крыма.