Аксенов предложил не проверять грузы на административной границе Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил не проверять грузы в машинах на административной границе республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По мнению Аксенова, досмотровые процедуры автомобилей при пересечении административной границы из Крыма в новые российские регионы необходимо упростить. Глава Крыма считает, что нужно отметить проверку грузов и сохранить только паспортный контроль. Благодаря этой мере, по его словам, удастся сократить время прохождения процедуры. Кроме того, такое решение позволит перераспределить высвободившихся сотрудников.

– Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области, – отметил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что такую инициативу уже предварительно согласовали на федеральном уровне. В ближайшее время этот вопрос рассмотрит соответствующая комиссия.