Симферопольца могут посадить на 20 лет за торговлю мефедроном

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сакском районе 35-летнего жителя Симферополя подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Как рассказали в ведомстве, мужчину поймали в Саках во время сбыта партии мефедрона. На сделку мужчина приехал из Симферополя на своей машине. Фигурант передал заказчице пакет с белым порошкообразным веществом. За это он получил на карту 16 тысяч рублей.

– Мероприятия проводились при участии сотрудников регионального УФСБ, – рассказали в полиции.

В машине крымчанина оперативники обнаружили пять грамм мефедрона, а в свертке заказчицы – 4,09 грамма аналогичного вещества. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Симферопольца заключили под стражу.