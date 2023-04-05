Погода на 5 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

Температура воды в Черном море +8…+10°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В среду южный циклон вызовет кратковременные дожди, днем местами сильные, с грозами; ночью и утром в отдельных пунктах туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +14...+16°.
В Севастополе облачно. Дождь. Днем юго-западный ветер 6-11 м/с., тепло +12…+14°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно.
В Алуште +13°…+14°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +9…+11°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Керчи +12…+13°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +10…+14°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +11…+12°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +12…+15°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Армянске +11…+12°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +14…+15°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +8…+10°.
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