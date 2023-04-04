Прокуратура Крыма проводит проверку по факту пожара с четырьмя пострадавшими детьми

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту пожара в Ленинском районе, в результате которого пострадали четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 3 апреля. В селе Марфовка загорелся двухэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило в 09:13. По прибытии пожарные выяснили, что в коридоре одной из квартир первого этажа двухэтажного жилого дома загорелся натяжной потолок. Возгорание ликвидировали в течение 10 минут, его площадь составила 10 квадратных метров.В результате пожара пострадали четверо детей. Их увезли в больницу.

В прокуратуре уточнили, что пожар произошел на улице Советов. Жизни пострадавших детей ничего не угрожает. В надзорном ведомстве также добавили, что из дома эвакуировали девять человек.

– В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, – говорится в сообщении.