В Симферополе 5 апреля отключат электричество на 25 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
5 апреля в отдельных районах Симферополе на несколько часов отключат свет. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что без электричества останется 25 улиц и 1 переулок.
- Из-за ремонтных работ электричество отключат с 8.00 утра до 17.00 вечера, - отметили в компании.
Где не будет света в Симферополе 5 апреля 2023:
улица Софийская (Клары Цеткин), 4-10 , 14-34 , 1-13а , 17-31 ;
улица Козлова, 34а;
улица Футболистов, 18, 33-83 ;
улица Училищная, 14-36 , 15-29 ;
улица Крылова, 33/93, 37, 39, 43-49 ;
улица Краснознаменная, 74-94/16 , 93-107 ;
переулок Симиренко, 1-6
улица Бабушкина, 2-30/61 , 1-29/94 ;
улица Киевская, 7;
улица Ладыгина, 2-20 , 1-17 ;
улица Мате Залки, 1/3-5/11 , 17А;
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;
улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;
улица Народная, 66-78 , 53-101 ;
улица Туркенича, 28-32 , 19;
улица Сеит-Осман Ислямов, 2-24 , 1-19 ;
улица Сейдамет Ислямов, 1-23 ;
улица Хатидже Чапчакчи, 5-27 .
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