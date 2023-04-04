В Симферополе 5 апреля отключат электричество на 25 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

5 апреля в отдельных районах Симферополе на несколько часов отключат свет. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что без электричества останется 25 улиц и 1 переулок.

- Из-за ремонтных работ электричество отключат с 8.00 утра до 17.00 вечера, - отметили в компании.

Где не будет света в Симферополе 5 апреля 2023:

улица Софийская (Клары Цеткин), 4-10 , 14-34 , 1-13а , 17-31 ;

улица Козлова, 34а;

улица Футболистов, 18, 33-83 ;

улица Училищная, 14-36 , 15-29 ;

улица Крылова, 33/93, 37, 39, 43-49 ;

улица Краснознаменная, 74-94/16 , 93-107 ;

переулок Симиренко, 1-6

улица Бабушкина, 2-30/61 , 1-29/94 ;

улица Киевская, 7;

улица Ладыгина, 2-20 , 1-17 ;

улица Мате Залки, 1/3-5/11 , 17А;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;

улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;

улица Народная, 66-78 , 53-101 ;

улица Туркенича, 28-32 , 19;

улица Сеит-Осман Ислямов, 2-24 , 1-19 ;

улица Сейдамет Ислямов, 1-23 ;

улица Хатидже Чапчакчи, 5-27 .

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