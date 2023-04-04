На Крымском мосту завершают восстановление железнодорожных пролетов

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В настоящее время на Крымском мосту завершается восстановление железнодорожных пролетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

– Идут финальные работы по монтажу второго пролетного строения, – написал зампред федерального правительства.

Вице-премьер напомнил, что первый поврежденный пролет удалось заменить в марте. Теперь же рабочие подняли на 27-метровую высоту второе пролетное строение. Для этого строители использовали два монтажных агрегата. После того, как выполнят сварочные работы, пролет опустят на опорные части.

– Сегодня на восстановлении железнодорожной части моста работает 190 человек, задействовано 22 единицы техники, – сообщил Хуснуллин.

Зампред правительства отметил, что такие морские операции по восстановлению моста очень зависят от погоды. Кроме того, они сложны и с технической точки зрения.

– Но строители и инженеры справляются и с этой задачей, подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею запустить движение небольших и пустых грузовых машин по Крымскому мосту. По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сейчас обсуждаются необходимые меры для ускорения досмотра при въезде на мост.