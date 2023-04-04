Глава парламента Крыма Константинов предложил отказаться от английского сленга

Фото: crimea.gov.ru

Переполненная английскими заимствованиями русская речь – это признак колониальной зависимости. Такое мнение выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает «Крым 24».

– Если мы хотим построить Русский мир по Данилевскому, а именно на это ориентирует нас новая внешнеполитическая концепция, нам нужно начинать действовать по всем векторам, в том числе — избавляться от «кейсов», «инсайдов», «копирайтеров» с «кофе-брейками. Русский мир надо создавать, сам по себе он не возникнет. И строить с фундамента, в котором — чистота нашего родного языка. А этот переполненный английскими заимствованиями сленг — признак колониальной зависимости, – заявил Константинов.

Ранее Владимир Константинов выразил мнение, что вооруженный конфликт на Украине закончится тем, что Россия вернет контроль над своими историческими территориями, а переломный момент наступит уже в этом году.

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