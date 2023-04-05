В Крыму с 15 апреля изменится расписание электричек

В пригородных электричках увеличат количество вагонов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму с 15 апреля 2023 года изменится расписание отдельных пригородных электричек. В пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания) сообщили, что правки внесены из-за замены подвижного состава.

- Для увеличения пассажировместимости и улучшения качества обслуживания на более востребованных рейсах будет увеличено количество вагонов, - отметили в компании.

Причина – уважительная и положительная, ведь железнодорожники думают о комфорте пассажиров.

Изменения вступят в силу 15 апреля 2023. Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Пассажирам, чтобы не попасть впросак, нужно при планировании поездки учесть эти корректировки.

Детально ознакомиться с актуальным графиком электричек можно на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь - билеты на электрички». Есть у компании-перевозчика и «горячая линия»: 8-800-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.

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