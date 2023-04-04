В горах Крыма сотрудники МЧС спасли двух туристов

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В Бахчисарайском районе спасли двух туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Инцидент произошел еще 2 апреля. В районе села Залесное двое туристов сбились с тропы, поскольку уже стемнело. На место отправились спасатели. Они нашли туристов неподалеку от пещерного монастыря Шулдан. В медицинской помощи никто из них не нуждался. Туристов на машине эвакуировали в Красный Мак.

– Также с ними была проведена профилактическая беседа о правилах поведения в горно-лесной местности, – отметили в МЧС.