Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 14:00

В горах Крыма сотрудники МЧС спасли двух туристов

Они сбились с тропы
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В Бахчисарайском районе спасли двух туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Инцидент произошел еще 2 апреля. В районе села Залесное двое туристов сбились с тропы, поскольку уже стемнело. На место отправились спасатели. Они нашли туристов неподалеку от пещерного монастыря Шулдан. В медицинской помощи никто из них не нуждался. Туристов на машине эвакуировали в Красный Мак.

– Также с ними была проведена профилактическая беседа о правилах поведения в горно-лесной местности, – отметили в МЧС.