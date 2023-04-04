Развожаев назвал причины громких звуков в Севастополе

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал причины громких звуков в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

– Если слышите звуки в центре города – это на Северном молу учебная стрельба из стрелкового оружия у флота, – подчеркнул губернатор.

Громкие звуки, которые слышны в районе Карантинной бухты, Развожаев объяснил профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионной обороны.

– В городе все спокойно, – заверил губернатор.

Напомним, 27 марта Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе профилактической работой военных. Губернатор подчеркнул, что в городе-герое все спокойно.