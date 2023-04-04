За полчаса до гибели мотоциклиста в Севастополе сбили девушку

Во вторник, 4 апреля, в Севастополе Dodge сбил девушку 1988 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 16.04. Мужчина 1974 года рождения ехал за рулем Dodge по проспекту Генерала Острякова. В районе дома №65А иномарка сбила человека. Девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Пострадавшую увезли в больницу.

– Состояние опьянения у водителя автомобиля не установлено, – отметили в полиции.

Напомним, в 16.36 в районе дома №60 по проспекту Генерала Острякова водитель Mercedes не уступил дорогу попутному мотоциклу Suzuki. В итоге транспортные средства столкнулись. От удара мотоциклиста отбросило в автобус, который стоял на остановке. В результате ДТП погиб водитель двухколесного транспорта. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи на месте происшествия.