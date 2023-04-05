В Крыму расцветают уникальные сорта Парада тюльпанов 2023

Бахромчатый сорт тюльпана. Фото: Светлана Плугатарь/VK

На Южном берегу Крыма на Параде тюльпанов, который начался 4 апреля 2023, можно полюбоваться редкими сортами луковичных. В пресс-службе Никитского сада сообщили, что уже раскрывают бутоны бахромчатые сорта.

В Никитском саду свыше 200 сортов тюльпанов. Фото: Светлана Плугатарь/VK

- Десятки сортов абсолютно уникальных бахромчатых тюльпанов высажено в традиционной экспозиции Парад тюльпанов, - рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории цветоводства НБС-ННЦ РАН Светлана Плугатарь.

Всего на главной клумбе растет 200 сортов тюльпана, 160 тысяч весенних цветков!

Пользователи соцсети выразили свое восхищение и эмоции в комментариях: «Прелесть! Нежнейшие! Просто чудо!»; «Грандиозные сорта!»; «Удивительная красота, радующая душу и глаза! Спасибо талантливым селекционерам!».

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