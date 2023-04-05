Экс-сотрудника ЦРУ рассмешили планы Нуланд по демилитаризации Крыма

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн назвал нелепыми планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по демилитаризации Крыма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн назвал нелепыми планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по демилитаризации Крыма.

– Она говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!, – сказал Макговерн во время интервью для YouTube-канала Judging Freedom и рассмеялся.

По его словам, такими заявлениями администрация президента Байдена загоняет главу США «все в большие и большие проблемы». По его мнению, американскому лидеру пора «проснуться», чтобы избежать третьей мировой войны. Экс-разведчик также добавил, что планы Нуланд не удастся реализовать.

Напомним, в феврале Нуланд назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Киева и заявила, что США поддерживают удары ВСУ по Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пригрозил «приазовским» контрнаступлением и очередной «деокуппацией» Крыма. Глава Республики Крым Сергей Аксенов ответил на заявление украинского лидера фразой «Ждем. Встретим. Похороним».

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