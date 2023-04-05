В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

5 апреля в Керченском проливе местами ожидаются ливни, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся местами сильным дождем, – говорится в сообщении.

Об остановке паромного сообщения не сообщалось.

Ранее ГУ МЧС по Республике Крым предупредило об ухудшении погодных условий на полуострове. Сегодня во второй половине дня и до конца суток в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Завтра, 5 апреля, ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы.

По данным Минтранса, с начала работы переправы с ночи на 9 октября по 5 апреля через пролив в обе стороны перевезли 119 257 пассажиров, 95 447 единиц автотранспорта и 11 866 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 992 рейса.

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