Константинов: по итогам СВО Украина разлетится на осколки

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

По итогам специальной военной операции Украина разлетится на осколки. Такое мнение высказал председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.

– Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределенным будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки, – убежден руководитель крымского парламента.

Константинов затруднился сказать, на какие именно части распадется Украина. Однако, по его мнению, Россия в том или ином виде возьмет под контроль русскоязычные территории, что даст гарантию безопасности нашей стране.

– Какие-то территории Запад будет стремиться удержать за собой. Для Запада Украина превратится во второй Афганистан с гораздо более глубокими, жуткими последствиями, – сказал Константинов агентству РИА Новости.

Председатель Госсовета добавил, что США оказали на Украину гибельное и аморальное влияние. По его словам, люди в соседней стране понимают, что их сделали разменной монетой и инструментом, который должен погибнуть.

– И все равно, что произойдет на их территории: ядерный взрыв или что-то другое. С таким колониальным цинизмом Запад относится к Украине, – заключил Константинов.