В Крыму за сутки выявили 73 новых случая заболевания COVID-19

В ковид-стационары Республики Крым за минувшие сутки госпитализировали 13 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 73 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 13 человек. Об этом утром 5 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 72 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 214 835 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 207 219 человек выздоровели, 5 428 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

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