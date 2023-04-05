Спасатели помогли достать упавший в Симферопольское водохранилище автомобиль

Фото: МЧС РК

Легковушку, упавшую в Симферопольское водохранилище вечером 29 марта, вытащили из воды при помощи автокрана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Напомним, автомобиль упал с высоты 12-15 метров. В машине находились водитель и пассажир, они не пострадали.

– С применением альпинистского снаряжения и изолирующих костюмов спасатели Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» спустились к месту происшествия и совершили остроповку автомобиля, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

После этого оставалось поднять автомобиль и погрузить на эвакуатор при помощи автокрана, предоставленного заявителем.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

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