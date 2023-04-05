Глава Крыма Аксенов посетил зону ответственности Союза добровольцев Донбасса

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил зону ответственности Союза добровольцев Донбасса в зоне проведения СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил зону ответственности Союза добровольцев Донбасса в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале.

Глава республики пообщался с личным составом и командирами.

– Многие ребята в 2014 году были в Крыму, передают приветы своим родным и близким. <…> Еще раз подчеркну: именно консолидация общества, наша общая поддержка придает военнослужащим сил, – написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что к выдаче участникам спецоперации из Крыма готовы 511 земельных участков. Их общая площадь составляет 56 гектар. Выдавать документы на получение наделов начнут уже 7 апреля.

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