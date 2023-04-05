Крымские ученые разработали препарат, способный убивать раковые клетки за час

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Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского разработали препарат, способный убивать раковые клетки в течение часа. Об этом сообщил директор селекционно-питомниководческого центра субтропических культур вуза Дмитрий Ермолин.

По его словам, для создания препарата использовались листья маслины. Там содержатся вещества, которые могут уничтожить раковые клетки в течение часа. Эти соединения содержатся и в плодах. Однако в листьях таких веществ во много раз больше.

Ермолин также добавил, что препараты из листьев оливы понижают давление, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, а также предотвращают образование тромбов. Такие лекарства также помогают бороться и с целым рядом других заболеваний.

– Препараты на основе листьев маслины также могут быть применимы в косметике, при производстве кремов с отбеливающим эффектом, – цитирует ученого агентство РИА Новости Крым.

Фитопрепарат представляет собой капсулу с измельченными листьями маслины. Их высушивают в инфракрасной сушильной камере, после чего измельчают на травяной мельнице. Получившийся порошок просеивают через сито и засыпают в капсулы. Далее их фасуют и упаковывают в банки. Уточняется также, что препарат можно будет продавать без рецепта.