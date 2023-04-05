В Симферополе в 2023 году установят 23 новых остановочных павильона

Новые остановки уже появились на улицах Данилова, Мисхор и Николаевском шоссе. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе в текущем году установят 23 новых остановочных павильона. Уже выполнена установка пяти объектов на улицах Данилова, Мисхор и Николаевском шоссе.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

– Часть павильонов будет оборудована «умными» модулями. Внутри каждого предусмотрены скамейка и урна, – пишет Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, на установку новых павильонов выделено порядка 9,4 млн рублей. Подрядчик должен завершить все работы до 1 декабря 2023 года.

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