В Евпатории в ремонтном цехе нашли пакет с черепом молодого мужчины

Кому принадлежат найденные человеческие останки, выясняет полиция Фото: Иван Макеев

В Евпатории в цехе авиационного ремонтного завода обнаружили пакет с человеческим черепом. Как сообщает полиция города, останки были найдены в хозяйственном помещении ремонтного цеха при проведении строительных работ.

- Согласно заключению эксперта, обнаруженные останки принадлежат мужчине, биологический возраст которого на момент наступления смерти находился в диапазоне 16 - 20 лет, - сообщают в ОМВД России по Евпатории.

Отмечается, что костные останки пролежали в земле более пяти лет. Они были найдены еще в декабре прошлого года, но до сих пор установить личность человека, которому они принадлежат, не удалось.

В полиции сообщают, что на нижней челюсти найденного черепа отсутствуют пять зубов. Причем, согласно заключению эксперта, эти зубы были утрачены уже после смерти.

Всех, кто может помочь следствию, просят звонить по телефонам +7 978 773-48-91 или 102.

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