Первые 46 участников СВО из Ялты смогут получить земельные участки

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Сегодня, 5 апреля, первые 46 участников специальной военной операции из Ялты получили уведомления о возможности предоставления земельных участков. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

– Начинаем выдачу уведомлений о возможности предоставления земельных участков участникам СВО. Сегодня выдаем их первым 46 ялтинцам из числа сотрудников Росгвардии и ОМОНа. Следующий этап – МИЗО Крыма уже предоставляет данные земельные участки в собственность, – написала Павленко. Принимать документы от участников СВО и членов их семей в Ялте начали 24 января. На сегодняшний день поступило 120 заявлений.

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что выдачу документов на получение земли участникам спецоперации планируется начать 7 апреля. Все участки расположены у моря на западном побережье Крыма, распределять их будут автоматически в зависимости от времени постановки в очередь. Накануне министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич рассказала, что к выдаче готовы 511 земельных участков, их общая площадь составляет 56 гектаров.

Ранее в Крыму сократили список документов, необходимых участникам СВО для получения бесплатного участка земли. Облегченный пакет документов включает в себя копии всех страниц паспорта с указанием постоянной регистрации на 24 февраля 2022 года и справку о выполнении задач в зоне спецоперации.

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