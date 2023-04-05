Крымские власти объяснили громкие звуки в Новофедоровке

В Новофедоровке проходят учения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму объяснили громкие звуки, которые могли слышать жители Новофедоровки. Они связаны с учениями. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Tg-канале.

- По Новофедоровке. Учения, - написал Олег Крючков.

Обстановка в Крыму остается спокойной. Напомним, ранее громкие звуки озадачили и жителей Евпатории. Ситуацию прояснила глава администрации города Елена Демидова.

Градоначальница отметила, что в Евпатории проходят учения силовых структур.