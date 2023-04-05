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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:50

Работы восстановлению ж/д части крымского моста завершат летом 2023 года

Сейчас идут финальные работы по монтажу второго пролетного строения
Дмитрий Коренев
Фото: Минтранс РФ

Фото: Минтранс РФ

Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста намерены завершить летом текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Все работы будут завершены летом этого года, – говорится в сообщении.

Как ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сейчас рабочие завершают монтаж второго пролета. Восстановлением ж/д части моста занимаются 190 человек, задействовано 22 единицы техники.

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