Работы восстановлению ж/д части крымского моста завершат летом 2023 года

Фото: Минтранс РФ

Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста намерены завершить летом текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Все работы будут завершены летом этого года, – говорится в сообщении.

Как ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сейчас рабочие завершают монтаж второго пролета. Восстановлением ж/д части моста занимаются 190 человек, задействовано 22 единицы техники.

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