Севастополец обокрал своего 81-летнего деда и потратил деньги на алкоголь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 24-летнего местного жителя подозревают в том, что он обокрал своего 81-летнего дедушку. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Молодой человек несколько месяцев назад вышел из тюрьмы стал жить с дедушкой. Севастополец вел асоциальный образ жизни. Злоумышленнику постоянно были нужны деньги. Поэтому подозреваемый стал систематически обворовывать своего родственника. Добычей севастопольца стали телевизор, бензопила, дрель и шуруповерт. Сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей. Все похищенное молодой человек продал.

– Вырученные деньги он потратил на алкоголь и развлечения, – сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.