На фестиваль «Великое русское слово» в Крыму пригласят деятелей из новых регионов РФ

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

На 16-й Международный фестиваль «Великое русское слово», который пройдет в июне в Крыму, планируют пригласить деятелей из новых российских регионов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– В этом году, на фоне СВО, наше мероприятие имеет особое значение. Нам нужно строить свой Русский мир по Данилевскому. Это колоссальный цивилизационный вызов, – подчеркнул глава парламента.

Однако, по словам председателя Госсовета, в настоящее время нет никакого единого института, который формировал бы эту концепцию. По мнению Константинова, отправной точкой может стать фестиваль «Великое русское слово».

– На фестиваль пригласим, в том числе, творческих деятелей из Донбасса, работы которых идут из души, пронизаны любовью к Родине, а также представителей Херсонской и Запорожской областей, – заключил Константинов.