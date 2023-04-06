Погода на 6 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Ялте пасмурно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 апреля на Крымском полуострове не совсем комфортный день.

- В ближайшие сутки холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +7...+9°.

В Севастополе облачно. Днем без существенных осадков, юго-западный ветер 6-11 м/с. , тепло +9…+11°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +9°…+10°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Алуште +9°…+10°, юго-восточный ветер 1-5 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +8…+9°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Керчи +9…+10°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +9…+10°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +8…+10°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +9…+10°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Армянске +7…+8°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +10…+11°, западный ветер 2-7 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…+11°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50