В Крыму намерены возродить табаководство

Табак – культура, требующая особых условий и соответствующего ухода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инвесторы готовы вложиться в развитие табаководства в Крыму, сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

– Раньше выращивали табак высокого качества в Ялте, Судаке, Севастополе, Бахчисарае. Сейчас идет борьба за здоровый образ жизни, это правильно, но мы не можем не развивать эту отрасль. Есть перспективы и инвесторы, но господдержки отрасли, к сожалению, нет, – рассказал Савчук в ходе эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым.

Он отметил, что для выращивания табака нужны особые условия и соответствующий уход.

– Табаководство – не забыто, у нас есть специалисты, – подчеркнул Савчук. – Думаю, что в ближайшее время мы увидим результаты.

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов рассказал, что в Крыму рассматривают инвестпроекты по увеличению производства риса. По его словам, производство этой сельхозкультуры на полуострове является высокорентабельным.

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