В Симферополе 6 апреля отключат свет на 24 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

6 апреля в отдельных районах Симферополя на несколько часов отключат свет. В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что без электричества останется 24 улицы.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с восьми утра до пяти вечера, - отметили в компании.

Где не будет света в Симферополе 6 апреля 2023:

улица Екатерининская (Карла Маркса), 9, 9/3, 15, 17, 12-16 ;

улица Серова, 8;

улица Пушкина, 8, 5-11

улица Бородина, 18, 22;

улица Бородина/улица А. Куприна

улица Бабушкина, 2-30/61 , 1-29/94 ;

улица Киевская, 7;

улица Ладыгина, 2-20 , 1-17 ;

улица Мате Залки, 1/3-5/11 , 17А;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 1-12;

улица Северная, 4-12, , 1-11 ;

улица Сотовая, 1-12;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;

улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;

улица Народная, 66-78 , 53-101 ;

улица Туркенича, 28-32 , 19;

улица Сеит-Осман Ислямов, 2-24 , 1-19 ;

улица Сейдамет Ислямов, 1-23 ;

улица Хатидже Чапчакчи, 5-27.

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