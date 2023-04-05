Ростовчанин угнал машину сам у себя и обратился в полицию

Горе-угонщик полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Желание иметь новенький автомобиль и не платить по кредиту обернулось для 57-летнего жителя Ростовской области уголовным делом. Мужчина решил угнать железного коня сам у себя, думая, что ему удастся «обмануть систему». Историю неудавшейся аферы сообщает «КП-Ростов-На-Дону» со ссылкой на собственный источник.

Мужчина по имени Семен стал владельцем белого автомобиля ГАЗ «Соболь» стоимостью 1 млн 610 тысяч рублей уже после того, как цены на машины резко подскочили. Сначала это его не пугало, но через некоторое время платеж по кредиту - 38 тыс. рублей в месяц - стал надоедать. Тогда в голове у ростовчанина родился преступный план.

Мужчина обратил внимание на один из пунктов договора со страховой компанией: организация должна была полностью возместить ущерб в случае угона или кражи автомобиля. Семен перегнал железного коня к знакомому, соврав, что надолго уезжает в командировку, а сам обратился в полицию с заявлением о краже.

Сотрудники МВД, однако, почувствовали неладное - владелец авто путался в показаниях и заметно нервничал. Врать дальше мужчина не стал и признался в содеянном.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», - рассказала «Комсомолке» заместитель прокурора Новошахтинска Ирина Поклад.

Суд оштрафовал владельца-угонщика на 10 тысяч рублей в пользу государства.