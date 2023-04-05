Севастополец под наркотиками устроил дебош в студенческом общежитии

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и Севастополю

В Севастополе задержали 20-летнего местного жителя, который устроил дебош в студенческом общежитии, будучи, предположительно, под действием наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.

В здание студенческого общежития ворвался молодой человек. Сначала дебошир разбил стекла в двери, а потом начал оскорблять сотрудницу.

– Женщина попыталась преградить ему путь и нажала кнопку «тревожной» сигнализации, – отмечается в сообщении.

На место прибыли росгвардейцы. Они нашли студента на втором этаже. Севастополец продолжал буянить, выкрикивая бранные слова и нарушая спокойствие жильцов. Предположительно, молодой человек был под действием наркотиков. Росгвардейцы задержали студента и передали его участковому.