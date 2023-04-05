В Крыму ожидают новых инвестиций после приватизации национализированных объектов

Фото: crimea.gov.ru

После передачи национализированных в Крыму объектов новым владельцам власти республики ожидают притока новых инвестиций и увеличения числа рабочих мест. Об этом рассказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в интервью телеканалу «Вести Крым».

– Это интересные предприятия. Они и сегодня работают, и сегодня дают прибыль. С привлечением новых инвесторов мы ожидаем новых инвестиций, создания новых рабочих мест, – сказал Константинов.

Он отметил, что приватизация будет проходить в формате открытого и прозрачного конкурса.

– Это длительная работа и мы только подходим к этапу продажи, – добавил спикер крымского парламента.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что продажи национализированных в Крыму объектов начнутся в июне. Некоторые предприятия останутся в собственности республики – например, Бахчисарайский цементный завод.

В октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда украинских организаций, политиков и бизнесменов.

На данный момент в Крыму национализировали около 700 объектов, в том числе собственность украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также кинотеатр бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка. Работа в этом направлении продолжается. Имущество продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.

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