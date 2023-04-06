Появилось трогательное видео спасения дельфина в Крыму

Зоозащитники спасали дельфина в Черноморском. Фото: кадр видео Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские зоозащитники из Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» рассказали о спасении афалины, которую нашли в прибрежной зоне поселка Черноморское.

- Местные жители увидели самку афалины на мели посреди болотистого залива. Ее много раз пытались вывести в глубокую воду, но она возвращалась, и, в конце концов, забилась в заросли камыша, - сообщили в Центре.

Когда стало известно о попавшем в беду дельфине, то на место ЧП тут же приехали волонтеры, а затем и сотрудники Центра.

После обследования, стало ясно, что афалина серьезно больна.

- Мы обеспечили возможный в таких условиях максимум для ее облегчения: компенсация обезвоживания, внутривенные капельницы, купирование стресса, также предложили рыбу, которую она жадно ела, - отметили зоозащитники.

Оживившись после еды, афалина начала плавать, но прибавившихся силенок хватало только на полукруги по заливу.

- Через сутки ее не стало. Мы рады, что уберегли ее от лишних страданий. Предыдущей самке, которую заживо клевали чайки и лишили глаза, повезло меньше, - сообщили в Центре.

В настоящее время идет речь о создании реабилитационного центра, где дельфинам в цивилизованных условиях можно будет оказывать полноценную помощь.

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