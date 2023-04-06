Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 5:46

Экипаж субмарины из Севастополя провел торпедные стрельбы в ходе курсовой задачи

Подводная лодка «Алроса» Черноморского флота находится в акватории Черного моря
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Подводная лодка «Алроса». Фото: kchf.ru

Подводная лодка «Алроса». Фото: kchf.ru

Севастопольские моряки, а именно экипаж дизель-электрической подводной лодки «Алроса», готовят субмарину к выполнению задач по предназначению. В отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что подводники, совершив глубоководное погружение, отработали алгоритмы управления субмариной, вдобавок уделили внимание навыкам по применению вооружения на различных глубинах.

Военнослужащие также рассмотрели порядок действий при различных способах всплытия на поверхность моря.

- В ходе курсовой задачи экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям, - рассказали в пресс-службе, отметив, что подводники планируют провести постановку минных заграждений и отработать действия по уклонению от воздействия противолодочной авиации.