Экипаж субмарины из Севастополя провел торпедные стрельбы в ходе курсовой задачи

Подводная лодка «Алроса». Фото: kchf.ru

Севастопольские моряки, а именно экипаж дизель-электрической подводной лодки «Алроса», готовят субмарину к выполнению задач по предназначению. В отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что подводники, совершив глубоководное погружение, отработали алгоритмы управления субмариной, вдобавок уделили внимание навыкам по применению вооружения на различных глубинах.

Военнослужащие также рассмотрели порядок действий при различных способах всплытия на поверхность моря.

- В ходе курсовой задачи экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям, - рассказали в пресс-службе, отметив, что подводники планируют провести постановку минных заграждений и отработать действия по уклонению от воздействия противолодочной авиации.