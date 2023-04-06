В Крыму за сутки выявили 80 новых случаев заболевания COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Республике Крым за минувшие сутки выявили 80 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 17 человек. Об этом утром 6 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Летальных случаев нет. Выздоровели 43 человека.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 214 915 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 207 262 человека выздоровели, 5 428 скончались.
– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.
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