В Крыму за сутки выявили 80 новых случаев заболевания COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 80 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 17 человек. Об этом утром 6 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 43 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 214 915 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 207 262 человека выздоровели, 5 428 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

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