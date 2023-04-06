Минтранс РФ: штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет

Утром четверга, 6 апреля, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром четверга, 6 апреля, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, штормовых предупреждений по проливу нет.

– Согласно прогнозу Росгидромета, 6 апреля ветер юго-западный, с середины дня северо-западный, северный 3-8 м/сек, кратковременный дождь, видимость хорошая, волна 20-70 см, температура воздуха +10-12 градусов, температура воды в море +8-9 градусов, – говорится в сообщении.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила работу в ночь на 9 октября после теракта на Крымском мосту. По данным Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 6 апреля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 120 142 пассажира, 96 186 единиц автотранспорта и 11 903 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 013 рейсов.

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