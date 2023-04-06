На благоустройство трех дворов в Симферополе потратят 45 млн рублей

Фото: администрация Симферополя

Подрядчики приступили к работам по благоустройству дворовой территории на улице Семашко в Симферополе. Об этом сообщил зампредседателя департамента капитального строительства администрации города Владимир Добрянский, передает Крымское информационное агентство.

– По улице Семашко получилось так, что Министерством жилищно-коммунального хозяйства завершается ремонт фасада многоквартирных домов, и мы заходим в эти дворы с благоустройством. Сделаем для наших горожан комфортное место для отдыха, – сказал Добрянский.

На сегодняшний день заключены контракты на благоустройство дворов по следующим адресам: ул. Марка Донского, 16; ул. Семашко, 5,7; ул. Семашко 7А-9. Здесь появятся прогулочные аллеи, с новым асфальтом, детские и спортивные площадки, места для парковки и зоны отдыха; на улице Семашко также предусмотрено устройство ливневой канализации.

Общая сумма контрактов – почти 45 млн рублей. Завершить работы планируется к 1 июля.

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