От Крыма до Ростова-на-Дону построили и реконструировали более 300 километров дорог

Вкратчайшие сроки удалось построить и отремонтировать более 300 километров дорог, связывающих Крым с Ростовской областью Фото: Алексей БУЛАТОВ

От Крыма до Ростова-на Дону в кратчайшие сроки построили и реконструировали более 300 километров дорог, сообщил в ходе заседания Совета безопасности РФ заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

– Было построено и реконструировано более 300 километров дорог, что дало нам независимую транспортную магистраль, – цитирует Хуснуллина «Крым 24».

Вице-премьер также сообщил, что Крым и Севастополь оказали большую помощь новым регионам РФ.

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