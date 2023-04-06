Депутат Госсовета Крыма Гемпель назвал благодарность украинской разведки ложным вбросом

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что благодарность украинских военных крымчанам якобы за сотрудничество является фейком и провокацией Фото: Анна САДОВНИКОВА

Председатель комитета Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что благодарность украинских военных крымчанам якобы за сотрудничество является фейком и провокацией. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к крымчанам с благодарностью якобы за сотрудничество и попросило продолжать информировать о дислокации вооруженных сил.

– Вся их благодарность - это показной грязный лживый вброс и провокация, чтобы показать, что в Крыму, якобы живут люди, которые им симпатизируют. Киевским врунам пора раз и навсегда зарубить себе на носу, что крымский народ и армия России едины, – сказал Гемпель.

По словам парламентария, если в Крыму и остались те, кто одурманен украинской пропагандой, то их единицы; таких людей быстро выявляют спецслужбы.

Ранее Юрий Гемпель рассказал, что несколько семей из ФРГ хотят переехать в Крым. По его словам, несмотря на мощную антироссийскую пропаганду, население западных стран начинает вникать в происходящее и трезво оценивать действия своих властей.

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