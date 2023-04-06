В Крыму поймали троих черных риелторов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму задержали трех участников преступной группы, подозреваемых в мошенничестве в сфере недвижимости. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты предоставляли в уполномоченные органы фиктивные документы и получали право распоряжаться имуществом людей, которые выехали из России, либо же скончались.

– В дальнейшем полученное противоправным способом жилье и земельные участки соучастники продавали, а полученные денежные средства делили между собой, – рассказала Волк.

Так, к симферопольским полицейским обратилась женщина и сообщила о незаконном отчуждении квартиры, доставшейся ей в наследство после смерти родственника. Стражи порядка вышли на след подозреваемых. Оказалось, что для оформления договора купли-продажи злоумышленники предъявили поддельную доверенность, которую якобы выдал хозяин жилья в 2021 году.

– На самом деле он умер пять лет назад. На основании этого документа был произведен переход права собственности, после чего квартира перепродана добросовестному покупателю, – отметила официальный представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых задержали. Один из фигурантов попытался сбежать, но у него ничего не вышло.

– Один из фигурантов может быть причастен к махинациям с земельными участками на Южном берегу Крыма, по фактам которых расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, – отметила Волк.

Подозреваемый знал, что настоящий хозяин живет за границей, и подыскал подставное лицо. По поддельному паспорту от имени владельца участков был заключен договор о продаже.

– Таким образом фигурант завладел правом собственности на пять земельных участков, – пояснила Волк.

Двоих задержанных заключили под стражу, а третий находится под домашним арестом.