17 апреля в Крыму выходной или нет: власти дали ответ

Пасху в 2023 году отмечают 16 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В апреле 2023 года православных крымчан ждет важное религиозное событие - Пасха. Праздник выпадает на воскресенье, 16 апреля, поэтому будет нерабочим в любом случае. Однако в России распространен перенос выходных дней на грядущие будни.

«Комсомолка» выяснила, будет ли 17 апреля 2023 года в Крыму выходным днем.

Весна радует крымчан обилием нерабочих дней. Так, в марте, помимо Международного женского дня, жители республики отдыхали 20 марта - на эту дату перенесли День воссоединения Крыма с Россией. Отпраздновать религиозные события в Крыму тоже можно будет без вреда для рабочего процесса - власти республики официально объявили эти дни выходными.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ В КРЫМУ В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА

В апреле 2023 года крымчане будут отдыхать на два дня больше.

- Объявить нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым: 17 апреля 2023 года в связи с празднованием дня Пасхи Христовой, 21 апреля 2023 года в связи с празднованием Ораза-байрама, - говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.

Таким образом, выходной в честь Пасхи переносится на 17 апреля, поэтому жители республики в понедельник будут отдыхать.

Стоит отметить, что Пасха и Ораз-Байрам после присоединения Крыма к России объявляются в республике выходными днями ежегодно.