В Крыму сотрудники МЧС спасли двух туристов

Мужчина и женщина заблудились в горно-лесной местности в районе села Перевальное Симферопольского района Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Крыму сотрудники МЧС спасли двух заблудившихся туристов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– 06.04.2023 в 08:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе с. Перевальное Симферопольского района в горно-лесной местности заблудились мужчина и женщина, не могут самостоятельно выбраться, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели незамедлительно выдвинулись на место, нашли потеряшек и доставили к остановке общественного транспорта. В медпомощи они не нуждались.

Напомним, 2 апреля сотрудники МЧС спасли двух туристов, сбившихся с тропы в темное время суток.

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