Крымчанин выращивал коноплю в подвале и сел на три года

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В Старом Крыму 26-летнего местного жителя признали виновным в незаконном выращивании конопли и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Молодой человек выращивал коноплю в подвале хозпостройки. Все это происходило в условиях конспирации. Крымчанин изготовил более 1,6 килограмма каннабиса. Это и 50 кустов конопли у фигуранта изъяли правоохранители.

– Виновному назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы, – отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что отбывать срок крымчанин будет в исправительной колонии общего режима.