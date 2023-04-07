Погода на 7 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Крыму по утрам туманно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 апреля на Крымском полуострове пройдет относительно комфортно.

- Без существенных осадков, в ночные и утренние часы вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +11...+13°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Алуште +10°…+11°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +11…+13°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Керчи +9…+10°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +11…+12°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +9…+10°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +11…+13°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +11…+13°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +11…+12°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…+10°.

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