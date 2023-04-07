Погода на 7 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Крыму по утрам туманно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 апреля на Крымском полуострове пройдет относительно комфортно.
- Без существенных осадков, в ночные и утренние часы вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +11...+13°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Алуште +10°…+11°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +11…+13°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Керчи +9…+10°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +11…+12°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +9…+10°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +11…+13°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +11…+13°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +11…+12°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +8…+10°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50